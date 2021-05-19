疫下飲酒增 戒酒靠收錢？

美國一個醫療組織獲撥款，研究財政誘因能否助人戒酒。疫下全球各地人們的飲酒量增加，原因複雜。除了以金錢作戒酒誘因，科技與社交誘因也可幫助控制飲酒習慣。

提供即時回報 戒癮動力更強

美國麻省數碼健康科企DynamiCare Health獲當地政府撥款160萬美元，研究以誘因獎賞模式幫助居民面對酗酒難關。機構之所以採用金錢誘因，是因發現上癮問題皆有相同之處，此類誘因被發現有助吸毒者康復。參與實驗的戒酒人士會收到一個酒精呼氣測試機，不時收到短訊通知他們進行測試，內裏數據可透過藍牙功能上傳，通過測試則可獲一筆小錢。

用金錢作為誘因，早有用於幫助人們戒煙癮。英國牛津大學表示，金錢多少並非重點，不少戒煙服務或實驗中利用的誘因，除了現金，還有現金券、購物券等，成效並不取決於誘因本身，而是因有效迎合人們心理特質。金錢誘因屬於即時回報，吸煙人士若停止吸煙可得到金錢回報，戒煙動力自然比出於長遠健康考量為大。

疫情期間各地人們更多飲酒，研究機構Global Drug Survey去年一項涉及11個國家的調查發現，43%受訪者飲酒頻率增加，亦有36%表示自己飲酒量增加，更有23%暴飲頻率上升，主要原因是生活枯燥及有更多時間飲酒。港大一項調查亦發現，有飲酒習慣的港人當中6成並未改變飲酒習慣，更有5.8%飲酒情況上升，且網上錯誤資訊廣傳，例如「飲酒可殺滅新冠病毒」。

台推戒酒App 社交誘因亦見效

飲酒可防疫不但不實，更可對健康構成長遠影響，衞生署強調，酒精被列為第一類人類致癌物，可導致口腔癌、咽喉癌、肝癌、食道癌、大腸癌等多種癌症。若選擇飲酒，任何時候都不應暴飲（即連續飲用至少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒），應節制甚至戒掉。

戒酒並非容易，但當下科技或可「幫手」，市面上可找到多款免費戒酒助手App，台北市政府與當地大學在2018年合作推出一款名為「戒酒小幫手」的手機App，用戶對着酒精測試器吹氣5秒鐘，連上手機App，便可了解自己的飲酒狀況，內置功能包括每日追蹤、分析酒癮源頭等，收集到的數據亦可供自己、家人與醫生參考。

若自己或身邊人有意戒酒，除了以提供金錢或其他物質上的誘因，社交誘因的效果亦不俗。西方近年流行所謂戒酒一月（Dry January），即約定俗成在新年第一個月內滴酒不沾。在戒酒過程中讓親友在旁監督、乃至與其他人一起戒酒（見表），也是可行之道。

▲ 酗酒者毋須一次過全戒，只須定下戒酒目標，亦可嘗試撰寫「飲酒日記」，以助自己找出驅使自己飲酒的因素。（路透社資料圖片）