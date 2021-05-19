港宜爭取大灣區工業政策 提升布局

經過中央連番出手，後國安法時代及完善選舉制度下，香港政局漸趨平靜，下一步應專注經濟民生發展，把握大灣區機遇。今年北京兩會期間，筆者已提出為香港有優勢的產業，訂立大灣區工業政策，加快促進「官產學研」合作，得到積極的回應。中央早已制定了粵港澳大灣區的規劃藍圖，特區政府應進一步提升戰略布局。

各市合理分工 訂短中期目標

筆者建議，特區政府主動向中央爭取「大灣區工業政策」，使各城市合理分工和推進，為工業或特定行業，訂明未來5年、10年想要實踐的目標及具體措施，充分利用香港作為國際創新科技中心的角色、大灣區在製造和把科研商品化等方面的優勢，引導和支持各持份者朝同一方向邁進。

紡織業、製衣業具優越條件在大灣區更上一層樓，惟需要政策配合。論分工，基礎研究正是香港一大強項，當中理工大學紡織及服裝學系和香港紡織及成衣研發中心，都有強大的基礎研究實力。把香港的科研成果帶入深圳進行原型測試，以至在東莞等地量產，與區內各城市絕對可以優勢互補。產品市場定位瞄準國內4億中產人口的需要，可先在大灣區起動，慢慢擴展全國。待發展成熟，更可以在香港融資上市，甚至銷售至東盟以至全球國家。

近年，創新科技為紡織製衣界帶來很多「突破點」。功能布料是關鍵詞之一，重點是如何運用在日常潮流服飾。

新一代智慧衣服不止美觀、舒服、耐穿，甚至可以隨着心情變換顏色、接通物聯網、為手機充電等等，超出傳統對衣物的想像。

至於智慧製造，有助業界優化流程，例如全自動裁床機，可以完成裁剪原料之餘，同時追求最少的物料消耗。在染布工序，已經出現無水印染等新技術，廠家可以直接購買半成品或未染色的原料布，按當季潮流及定單需求，即時印染所需的布料。對品牌及廠家來講，這是迅速回應市場的好辦法，同樣的布料還可做成不同衣飾，以減少存貨，更節省水資源、物流成本等。

事實上，以往特區政府在紡織及製衣業投入不少資源，但比較分散。訂立「大灣區工業政策」，可收事半功倍之效。

澳門熱衷參與灣區融合 港應借鏡

澳門特首賀一誠上月到廣州會見了中央港澳領導小組組長韓正後，日前已設立由特首率領的融入國家發展工作委員會，以統籌澳門特區政府參與「一帶一路」及大灣區建設。這種態度反映當地熱衷參與區內融合，而且有「志在必得」的味道，實在值得香港借鏡。

香港眼前有大好良機，筆者認為特區政府官員要有鴻圖願景，不能放軟手腳「等運到」，盡快訂立「大灣區工業政策」，除了紡織製衣，政府亦可以為其他香港出色的工業，包括玩具業、鐘錶業等，制定相應的工業政策，打造升級版的香港品牌。

最後，筆者再次呼籲盡快和內地恢復通關，而全民接種疫苗是當務之急。過去一年，內地港商無法通關，為了看緊生意，部分廠家被迫長期留於內地，無奈與家庭分離。惟有市民愈早打針做到集體免疫，便愈有機會提前通關，市民亦可以到外地工作、讀書及旅遊，工商界才可以打開門做生意。

▲ 香港眼前有大好良機，特區政府官員要有鴻圖願景，盡快訂立「大灣區工業政策」。（資料圖片）