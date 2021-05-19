房屋＋金融科技 港兩大待解決問題

香港中大商學院和深圳中大的高等金融研究院剛舉辦了一個「待解決問題峰會」（Summit of Unsolved Problem，SOUP），這是一個學者和業界走在一起的機會，共同探討一些待解決的問題。其實待解決的問題多的是，其中一個是疫情，否則這個峰會一定可以實體舉行，而不是現時般分隔深港兩地，再用網絡連在一起。

峰會分開香港和深圳兩部分，上午是公開的，下午是閉門進行，讓學者和業界可以深入交流問題。由香港和深圳的內容，可以看到兩地產業的不同，香港部分有房屋和金融科技，深圳部分則有大數據和機械人。

賣地佔港府收入30%

香港一個待解決的大問題是房屋問題，連國務院副總理韓正早前也指出，要解決香港的房屋問題。房屋問題涉及土地，而土地又是特區政府的重要收入來源，賣地連同有關的印花稅、差餉地租，差不多佔港府總收入的30%，要解決談何容易。填海、搬貨櫃碼頭、棕地、部分郊野公園等都曾經被廣泛討論，但一涉及到政府收入時，問題便相當複雜。

另一個待解決的問題，是金融科技對社會的應用及影響。內地幾間平台經濟企業面對不同程度的調查，當金融科技愈來愈廣泛應用時，傳統金融業肯定受衝擊。

金融科技涉及很多層面和應用，確實可以帶來方便，但也帶來了私隱問題，同時也有金融穩定的問題：當甚麼也用上手機、數碼貨幣時，資產的安全便受到威脅。近日也有一些個案涉及電話騙案，金額相當大，當甚麼也是數碼化時，資產可以在數秒內被轉走。

再者，網絡及手機的穩定，會影響交易進行，當遇上電力中斷、颱風、手機故障等，交易便不能進行。我曾多次在往返深圳中大的途中，在內地公路的收費亭或地鐵，遇上手機有故障的人士要幫助。我一定會隨身帶人民幣現鈔，當社會上只容許電子支付，而又遇上百年一遇的特殊情況，可能要返璞歸真，那時電子支付還可通行嗎？以今次疫情為例，大家萬萬沒想過沒有外來遊客，連澳門、深圳也去不了，航空公司要以內陸航綫吊命，多國要以內需支持經濟，我不敢想像甚麼也是數碼化時，遇上極端情況如何應對。

金融數碼化 引稅務問題

我較早前在本欄說過，科技的使用一定要考慮不同人士的需要，以及在不同環境的應變情況。用上手機付款、數碼貨幣時，的確帶來莫大的方便，可以進行很多有意義的分析，也可以追蹤資金流向，但同時有些人及團體因稅務等問題，不希望被人知道資金去向。曾有內地朋友的家人要做手術，結賬時用人民幣鈔票，總數是10多萬元，你可能會問，為甚麼不用手機付款？答案不難猜到，那醫生想逃稅，因此用上非科技的方法。

數碼貨幣特別是人民幣，在內地一定會成功，因為中央政府做事果斷，推行時可以很快到位，可是當推行到外地時，我認為會遇上不少阻力，其中一個是稅務問題：當任何交易也被數碼化時，有些人會擔心相關的稅務問題。在現實上以現金交收時，稅務上別有洞天是公開的秘密，因此數碼貨幣在其他國家推行時，一定會遇上不少阻力，而當別國不承認或不太積極用某國如中國的數碼貨幣時，其應用性一定大受限制。

再以本港的士不廣泛使用八達通、支付寶等作付款為例，原因亦和稅務有相當的關係。這次政府要派發電子消費劵，便要為360億元花了不少時間，選了4個支付平台後，又要考慮它們的收費及後續問題。360億元已經比起正常時香港每月的零售銷貨額少，再除以4時，效果大打折扣。

有議員提議，硬性規定街市檔販要使用電子付款，這問題和的士使用八達通類似，迫不來的，和租約掛鈎只會適得其反，到時反對的聲音不會比修例事件時低。

在私隱、稅務及極端環境下如何使用數碼貨幣，肯定是待解決的問題。

▲ 房屋問題涉及土地，而土地又是特區政府的重要收入來源，問題便相當複雜。（資料圖片）