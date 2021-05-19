Apple Music下月起優化音訊 行政人員版 2021/05/19 分享： 蘋果宣布由下月開始為Apple Music帶來杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音效，以及保真壓縮音訊（無損音質）功能；已訂閱Apple Music的會員，將毋須額外付費。 若想聆聽保真壓縮音訊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse本周內 全球開放Android版 今日 Clubhouse本周內 全球開放Android版 華為與Leica 傳終結合作關係 2021/05/18 華為與Leica 傳終結合作關係 IG強化網頁版 用戶料可上傳影片 2021/05/18 IG強化網頁版 用戶料可上傳影片 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 2021/05/17 Twitter料推訂閱 可撤銷儲存推文 4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首 2021/05/17 4月全球手遊收入 王者榮耀20億居首 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 Apple Music 媒體 音樂 Apple iPhone