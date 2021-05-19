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Apple Music下月起優化音訊

行政人員版 2021/05/19

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蘋果宣布由下月開始為Apple Music帶來杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音效，以及保真壓縮音訊（無損音質）功能；已訂閱Apple Music的會員，將毋須額外付費。

若想聆聽保真壓縮音訊

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欄名 : 科技新知

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