引海外醫生邁首步 多管齊下解醫療困局

本港醫療體系長期缺人，港府昨天闡釋引入海外培訓醫生的新機制，有望稍為縮短公營醫院不同專科的輪候隊伍。不過，公院深層次問題積累已久，要吸引外地讀醫、行醫港人回流，恐有難度，隨着人口老化令醫療需求與日俱增，當局更須多管齊下，致力改善公院工作環境、基層醫療，尤其是公私營體系協作，亦可審慎研究籌建第3間醫學院，才有望根本解開死結。

關注院校名單 回流誘因大小

本港醫生短缺，每千人口只得約兩名醫生，低於近鄰如新加坡和日本（2.5名），更遑論澳洲（3.8名）。本地公院僅僱用了約4成醫生，卻要提供9成住院服務，情況尤為惡劣。專科門診新症的輪候長達31至133星期，評定能否接種新冠疫苗的過敏街症，等候時間便以月計。

食衞局局長陳肇始表示，當局建議成立10人特別註冊委員會，選出少於100間醫學院，讓已於當地註冊的港人畢業生，在獲醫管局、衞生署或兩大醫學院僱用5年、完成專科培訓後，免試在港正式註冊。

泛民及醫學界保護主義阻撓下，本港過去要引入海外醫生一直困難重重，但現時立法會建制派議員佔大多數，即使醫學界的陳沛然仍有保留，草案下月2日應能順利通過首讀。

不過，市民與病人組織確會關注，官方主導的註冊委員會能否把好關，純粹憑學研質素訂出大學名單，兼如新加坡那樣，可按實際需要加減院校。

本地公院醫生薪酬屬國際前列，只是前綫的通宵當值、5日半工作制，相當辛苦，當局要評估有否足夠誘因，如行會成員所提及，每年吸引200人放棄海外較安逸環境。

目前，本港高達8、9成海外醫生受聘於大學醫學院，加上個別專科如兒科、婦科、骨科本已僧多粥少，港府如何將人才導向最缺人的臨床範疇，且找來足夠資深醫生作專科培訓，同樣值得關注。

私院可分重擔 惟收費仍須降

本港的醫療困局由來已久，必須多管齊下，比如解決輔助醫療人員如護士，恐更短缺的情況，改善整體工作環境；基層醫療發展不彰，不少病人慣性衝急症室，加重公院壓力之餘，亦欠缺熟知病歷的家庭醫生，妨礙疫苗接種。

新冠疫情下，港怡、養和、聖保祿和中大醫院俱有承辦疫苗接種，亦與其他私院在公私營協作計劃下額外分擔了公院初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩和骨科手術等工作。

然而，以私院住院費用之高昂，中產就算買了自願醫保，都未必可負擔。當局今後定要設法令私營醫療負起更大責任，包括更善用荃灣港安和聖德肋撒醫院的低收費床位、中大醫院為公院提供每年逾萬個的專科新症和手術名額等。

本港醫生短缺，拖累醫療質素，最終受害的必然是病人。惟有做好把關，讓自費到外地讀醫的港人較易回流執業，將是其中一個較便宜和快捷的應對方法，但本地自家人才培訓的根本擴展，也不應受醫學院的軟硬件所限制，起碼人口比香港少的新加坡，2013年已設立了第3家醫學院，可堪港府審慎研究和參考。

責任編輯：劉婉雯