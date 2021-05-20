英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 副刊版 2021/05/20 分享： 5月為香港藝術文化月，太古地產藝術月2021亦於5月19日正式展開，呈獻多個由備受矚目的藝術家所創作的精采作品，實踐將藝術文化融入日常生活的理念。今年亮點之一「Please Be Seated請就座」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 2021/05/18 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 2021/05/15 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 2021/05/11 Jetour捷旅推出Staycation 住宿加景點遊覽$898起 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 2021/05/08 舊英式粉嶺裁判法院 母親節化身「媽ket周末市集」 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 2021/05/08 元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感 裝置藝術 太古