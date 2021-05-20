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英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置

副刊版 2021/05/20

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5月為香港藝術文化月，太古地產藝術月2021亦於5月19日正式展開，呈獻多個由備受矚目的藝術家所創作的精采作品，實踐將藝術文化融入日常生活的理念。今年亮點之一「Please Be Seated請就座」

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欄名 : 本地遊

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