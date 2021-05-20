美國已有超過一億二千萬名市民，完成接種兩劑冠毒疫苗，過去這星期，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）爭先出場，提議已完成疫苗接種者不用戴口罩，也毋須保持六呎社交距離，甚至與冠毒病者有接觸後，也毋須隔離。

當美國正在開香檳慶祝回復正常生活之際，我們仍要問疫苗是否能夠完全預防感染？

返回基本，疫苗令身體免疫力產生抗體，遇上冠毒時有備而戰，便能於冠毒在體內蔓延前，把病毒殲滅，故此，幾個大型比較性研究的主要結果，都是見到減少嚴重需要入院案例，但是這並不代表不會完全不受感染。

完成疫苗接種者遇上冠毒患者，病毒仍有機會傳到鼻腔和喉嚨，只是身體抵抗力很快會作出反應，不會讓冠毒蔓延到下呼吸道或其他器官，但在這戰役期間，仍有機會把病毒傳到別人身上。按現今資料顯示，疫苗接種後，只能減少二次傳播機會，而非絕對滅絕傳播機會。

美國CDC的決定，有點操之過急。他們仍有過半人口未接種疫苗，雖說已接種者可以不戴口罩，但實際生活又如何分辨誰已接種和誰沒有？若有老實的已接種者不戴口罩時，便必有不老實的非接種者也不戴口罩，人群中緊密接觸，互相傳染機會仍高。

好不容易才見到數字下降，也好不容易讓人民習慣戴口罩，於疫苗初見成效而放棄口罩，實非明智之舉，口罩亦除之過早。