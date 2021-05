繙譯不是一件容易的工作,並非識講兩種語言就能做到繙譯。語言只是最外層,背後還有其文化和語境要考慮,如:同是英語,美式是直白的,而英式則經常內有乾坤,因英國人不愛下下揭開肚皮說話,他們會覺得這樣做很沒文化,所以繙譯英語時,先要弄清究竟是美式還是英式英語,因為意思大不同。舉例:「That's a very brave idea」,美式的理解是「他讚我很有勇氣」,但英式則可以是「你簡直是瘋了」;又,「I was a bit disappointed」,美式意即「他有少許失望」,但放諸英式語境,就會明白「他很生氣」;再如:「I almost agree」,美式可解作「他差不多同意了」,但英國人以此表達「我不同意」的意思。若繙譯時,欠缺了對文化和語境的認識,就會曲解原意、搞出尷尬糗事來。

因繙譯而造成的公關糗事不少,舉兩個例子:

一、現已倒閉的美國大陸航空Braniff Airlines,於一九八七年推出「Fly In Leather」廣告計劃,宣傳他們的真皮座位。去到拉丁美洲市場時,西班牙語變成「fly en cuero」,但發音「en cuero」聽在墨西哥人耳中,原來有「fly naked」(裸飛)的意思。

二、加州牛奶委員會(California Milk Processor Board)為了鼓勵美國人多飲牛奶,在一九九三年啟動非常經典的「Got Milk?」campaign,成功掀起一陣「牛奶時尚」的旋風。但當這個「Got Milk?」廣告計劃開拓拉丁美洲市場時,有人把「Got Milk?」繙譯成西班牙語時,竟然變成問人家「你是否正在分泌乳汁?」(Are you lactating?)真是尷尬到一個點!(明續)