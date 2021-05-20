繙譯不是一件容易的工作，並非識講兩種語言就能做到繙譯。語言只是最外層，背後還有其文化和語境要考慮，如：同是英語，美式是直白的，而英式則經常內有乾坤，因英國人不愛下下揭開肚皮說話，他們會覺得這樣做很沒文化，所以繙譯英語時，先要弄清究竟是美式還是英式英語，因為意思大不同。舉例：「That's a very brave idea」，美式的理解是「他讚我很有勇氣」，但英式則可以是「你簡直是瘋了」；又，「I was a bit disappointed」，美式意即「他有少許失望」，但放諸英式語境，就會明白「他很生氣」；再如：「I almost agree」，美式可解作「他差不多同意了」，但英國人以此表達「我不同意」的意思。若繙譯時，欠缺了對文化和語境的認識，就會曲解原意、搞出尷尬糗事來。

因繙譯而造成的公關糗事不少，舉兩個例子：

一、現已倒閉的美國大陸航空Braniff Airlines，於一九八七年推出「Fly In Leather」廣告計劃，宣傳他們的真皮座位。去到拉丁美洲市場時，西班牙語變成「fly en cuero」，但發音「en cuero」聽在墨西哥人耳中，原來有「fly naked」（裸飛）的意思。

二、加州牛奶委員會（California Milk Processor Board）為了鼓勵美國人多飲牛奶，在一九九三年啟動非常經典的「Got Milk？」campaign，成功掀起一陣「牛奶時尚」的旋風。但當這個「Got Milk？」廣告計劃開拓拉丁美洲市場時，有人把「Got Milk？」繙譯成西班牙語時，竟然變成問人家「你是否正在分泌乳汁？」（Are you lactating？）真是尷尬到一個點！（明續）