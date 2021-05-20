動物大使走入校園 推廣生命教育

警方日前首次與本地中學舉行動物義工活動，讓學生提高善待動物意識，以及認識生命可貴。生命教育對兒童發展非常重要，各地校園早有以不同方式將動物引入課室，幫助學生成長。

警方新界南總區與潮州會館中學早前舉行「動人時刻•校園動物大使訓練班」，該計劃每個周末一連六堂讓領養犬、警犬與緝毒犬等狗隻走進課室，每堂都有不同主題，例如職業生涯規劃、如何照顧小狗等，冀透過讓學生接觸狗隻，提高防止殘酷對待動物意識及學會尊重生命。

利發展社交技巧 紓壓力焦慮

本港學校比以往更重視生命教育，其目的是幫助學生及早了解個人潛質、發掘人生發展方向。香港初等教育研究學會表示，本港小學多以校本形式推廣生命教育，包括在現有課程內添加內容，另安排不同活動，例如模擬人生。

只要推行恰當，將小動物引入校園對推廣生命教育可有莫大幫助，因研究屢指兒童接觸動物有助發展社交技巧、紓緩壓力與焦慮，及提高學習動力。

澳洲教育機構國立質量架構（NQS）現已將與動物接觸列入幼年教育的關鍵環節，當地幼童教育職業評估機構ACECQA更與政府合作評審此類生命教育課程的有效程度。

芬蘭讓小狗伴讀 助有障礙學生

本港學校較少利用小動物幫助兒童培養同理心、或認識生命價值，而鄰近的日本則不但以動物作另類教師，其生命教育課程的方式亦較特殊。學生會親自飼養比目魚、小雞，養大後再含淚吃掉。這類做法早年曾引起不少爭議，但當地教育者認為學生在悉心照顧動物後將它們殺死食用，更能體會生命的珍貴。

外國其實亦有更溫和做法，例如讓小童在小狗的陪伴下朗讀書本。北歐國家如芬蘭，不少學校皆會與非牟利組織合作，引入專門受過訓練的狗隻，讓它們陪伴有讀寫障礙、過度活躍的學生，坐在一旁安靜耐心地聆聽他們朗讀書本內容。當地經驗反映，學生在聽不懂人話的小狗面前，較容易放鬆，多接觸後會更有同理心、互動能力更強。

輪流照顧「班房寵物」 西方常見

誠然，並非所有校園都適合讓狗隻進入，部分小孩或對狗敏感或恐懼亦是需要考慮的因素，但學校仍可考慮引入較小型的寵物。

澳洲昆士蘭大學2015年公布的一項研究發現，當學校連續8個星期利用豚鼠推廣生命教育，學生成績雖沒有明顯進步，但社交技能有顯著改善，行為問題亦減少。

這類做法在西方校園內頗為常見，例如所謂班房寵物（classroom pet），多為小型寵物如烏龜、金魚等，由每班學生輪流照顧，成本與風險較低，但對學生發展甚具意義，可堪教師借鑒。