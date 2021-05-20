NFT定價無規則 礙市場健康發展

美國電商eBay上周三（12日）宣布，允許交易卡、圖片或視頻片段等數碼收藏品的非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）在其平台上銷售。所謂NFT，筆者較早前已在本欄「市場新寵NFT投機意味濃」一文中作了詳細闡釋，在此不贅。

市場「水浸」 投資投機市場熱哄

今年3月，佳士得在網上拍賣藝術家Beeple數碼作品的NFT，售出了6,930萬美元高價，令人咋舌；Twitter聯合創始人多爾西（Jack Dorsey）亦以290萬美元的價格，出售了有史以來第一條推文。如今，NFT拍賣此起彼落，何以NFT忽然之間成為投資者的新寵，繼後的發展如何，實在很值得分析。

細看目前的投資環境，全球央行都採取貨幣量化寬鬆手段，不少科技股如Google等，股價已升得很高，一些垃圾債券的收益率也僅得5%，可見投資市場上「水浸」的情況多麼顯著。去年，在「錢多」但具可觀回報的投資對象又愈來愈少的情況下，加上新冠肺炎疫情大流行，各國經濟活動萎縮衰退，美國政府和歐盟推出刺激經濟的大規模財政手段，市場的憧憬營造了投資和投機市場一片熱哄，小投資者手上的資金也四出尋找投資出路，不少冷門股票也受到投資者押注。

過去股票買賣須以一手成交，如今亦可以「碎股」形式進行交易，而且在不少網上交易平台買賣，散戶不需要支付手續費，使投資或投機門檻大大降低，「炒風」也得以大盛。NFT拍賣不斷創出「高價」成交紀錄，自然馬上得到各方投資者青睞。

在市場上「炒」起來，跟我們理解的「市場操控」（Market Manipulation）類似。試想一下，如果沒有一個「統籌人」，很難把分散東南西北各方的眾多小投資者集結起來。在散戶分散化下，一隻股票或某個投資工具要「炒」得起來是相當困難的，因為大家都有不同的投資對象，各有各做。

GME事件 散戶集體挾爆大戶

記得今年初發生的「遊戲驛站軋空事件」，沽空機構香櫞研究（Citron Research）於1月19日發布看空遊戲驛站（GameStop，GME）的報告，認為其每股價值最終會跌至20美元，但此消息一出，GameStop股價不跌反漲，由1月19日的40美元，暴漲至1月25日的76美元。美國最大論壇Reddit的股票版（WallStreetBets）上的網友發現，GameStop沽空部位高達其在外流通股份140%後，馬上進行軋空操作（Short Squeeze），股價隨即連續兩天暴漲，最高至347美元，使許多沽空的基金損失慘重。

這一幕「散戶挾大戶淡倉」的「對戰」，在市場上沸沸揚揚，後來情況的演變，筆者不擬詳述，但事件惹人關注的其中一個原因，是有大量個人投資者接收到社交媒體和討論區言論的影響，不忿這些對冲基金造倒這家售賣遊戲軟硬件的公司，並相信散戶在這事件上可「擊倒」機構投資者，因此參與到和機構投資者的對手方交易之中。這種宣傳，有可能導致交易的羊群效應，以至可能對市場形成潛在的系統性風險。

在傳統金融市場中，散戶的交易一般是分散、無序的，由於他們的交易各有各做，並不相關，交易效果會相互抵銷，故不會對市場尤其是價格和流動性帶來大的衝擊。但Reddit等論壇上個別散戶的宣傳和推介，使散戶交易變成了同方向的買入，形成集體行為，類似發揮一個大機構的影響作用，最終影響到市場交易。

筆者之所以詳細闡述這樣的市場投資環境變化，皆因股市如此，加密數碼貨幣市場亦如是。近期比特幣以至狗狗幣（Dogecoin）的價格飛漲，比特幣去年的低價為5,000美元左右，但今年以來，價格一度高升至逾6萬美元，升幅逾10倍。雖然有人認為，比特幣價格仍然可以上升，但有多少人深信比特幣的價格可再升10倍至60萬美元？

在這種情況下，投資者積極尋找具相當幅度升值的投資工具，恰巧狗狗幣在Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）發出像精神領袖般的迷惑式推介，不少散戶認定馬斯克推介和買入，其他人一定會跟隨，自己唯恐落伍，於是也急忙掃貨，使散戶分散式的個別行為，滙聚成目標一致的集體性行動，令狗狗幣的價格一度像火箭般急升。在展示效應下，投資者不斷想去發現和狩獵這種短期價格可翻幾番的目標，而近日柴犬幣（SHIB）價格飛漲。下一個目標是甚麼？相信很快又看到答案。

數碼貨幣欠實體指標 價格難比較

投資者把證券或數碼貨幣資產「炒起」，有點像玩音樂椅遊戲：音樂一停，誰是最後一名「受罰」的「接貨人」？但在音樂未停之前，大家都樂此不疲，賺個不亦樂乎，並且相信自己不是最後的「接貨人」。

數碼貨幣價格被炒起，像柴犬幣價格短期暴漲了逾千倍，是否已很高呢？股票還有公司實體和財務報表及盈利可作比較，但這些數碼貨幣、代幣，沒有實體的基本面指標可供衡量。因此，像柴犬幣這類數碼資產的價格炒得多高，沒法比較，只要音樂未停，大家還相信有升價餘地，價格便沒有最高，只有更高。

NFT的情況也近似，大部分NFT的玩家或參與者，都是在加密貨幣上賺了很多錢的人。對他們來說，把一部分賺回來的錢，投到NFT身上「博一博」，贏了身家資產馬上水漲船高，即使輸了，也只是輸了部分賺回來的錢，無傷大雅。

看深一層，NFT與加密貨幣的交易有所不同。如果我想知道比特幣的價格，我可以到加密貨幣交易所上瀏覽發現即可，其價格涵蓋和適用於所有的比特幣；NFT則有「獨一無二」的特性，例如某個數碼藝術家某一件數碼藝術品的NFT，雖然我可以找到這個數碼藝術家類似的數碼畫作，價格卻無法直接進行比較。

舉例來說，Cryptopunk是2017年兩個程序員在以太坊上發行的最早的NFT之一。智能合約限定，一共只有10,000個Cryptopunk人像，每個Cryptopunk的價格都不一樣，有的只值幾百美元，有的可以賣到數百萬美元。同一個智能合約的出品，但價格有天壤之別，實在令人摸不着頭腦。因此，NFT的交易定價，比加密貨幣更「無譜」。無規則，價格形成的不確定性更大，有礙市場健康發展。

劣質NFT 恐「有價格無價值」

由於理論上甚麼人都可以把NFT拍賣，包括眾多的數碼藝術創作者，並且無市場進入限制，可以說供應量大且源源而來，按照供求定律，當供應大於需求，價格下降是必然的結果。當然，一些優秀的數碼藝術品，有收藏價值去支撑其價格，但很多劣質的NFT，其高價值無疑有泡沫水份，甚至是「有價格無價值」，情況值得投資者警惕。

最近，筆者接受《金融時報》訪問，提出NFT和數碼代幣的買賣會引起法律上的歧義。一個問題是，當資產實際上在互聯網上持有時，應繳納哪個國家的稅？此外，還存在一些有待解決的相關問題，像如何阻止人們使用NFT進行洗錢的監管問題。嵌在區塊鏈上的NFT，如果在一個特定的區塊鏈上持有NFT，而幾年後該區塊鏈消失了，會發生甚麼呢？如今投資NFT之風方興未艾，大家對這個市場的認識和了解，無疑是這個市場能否健康發展和壯大的關鍵。

▲ 全球央行都採取貨幣量化寬鬆手段，股市及加密數碼貨幣市場「炒風」大盛。（路透社資料圖片）