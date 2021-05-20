擺脫Anglo-Saxons 馬克龍連任法門？

本欄連日談到18世紀後形成、由「盎格魯-撒克遜國家」包括美英主導的西方霸權，主導二戰後建立的國際秩序，並秘密聯合同樣是「盎格魯-撒克遜國家」的「5眼聯盟」，交換監控其他各國政府甚至民眾的情報。我亦提到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）近日批評美英在新冠疫苗出口方面「齋噏」，說：「盎格魯－撒克遜人（Anglo-Saxons）限制了原材料和疫苗出口。」結合今年拿破崙逝世200周年，明年法國又選總統，尋求連任的馬克龍在盤算甚麼？

法國駐外百多個國家地區的使節有一慣例，每年夏季返回巴黎參加會議，共和國總統在會議上就國際局勢進行總體分析，對外交方針和重點定調。馬克龍在2019年會議，出乎預料地抨擊西方霸權，提出現行國際秩序已難以為繼，西方霸權面臨終結，頗有直抒胸臆、不吐不快之意。一位在職總統，自己國家都屬於西方世界，提出這樣的結論，還真箇罕見。

他的原話包括：「西方霸權在18世紀是經歷啟蒙運動的法國霸權，19世紀是工業革命的英國霸權，以及20世紀經歷兩次世界大戰後擁有經濟和政治統治地位的美國霸權。但是，一切都被西方所犯的錯誤和美國政府的選擇所顛覆……」

馬克龍抱怨美國犯下一系列大錯，包括克林頓、小布殊、奧巴馬到特朗普等都有份，特別指出不應該孤立俄羅斯，導致中俄兩國抱團取暖，而中國的發展速度驚人。他預言西方霸權喪失後，中美將成為世界的兩極，歐洲將面對選邊站的窘境。

如何最大限度維護法國利益？他提出兩個方面，一是響應中國一帶一路倡議，在確保法國利益前提下，與中國融合；其二就是確立歐洲主權，除了邊界、經濟，還要防務獨立。

堅持獨立自主 戴高樂主義精髓

冷戰時，因為要合力對抗蘇聯，美國與歐洲深度捆綁，北約主導歐洲防務。戴高樂執政法國時，受不了美英「盎格魯-撒克遜人」主導歐洲安全，同一鼻孔出氣，一氣之下宣布艦隊不再聽北約指揮，後來還試爆法國自己的原子彈，更退出北約，北約總部本在巴黎，今天在布魯塞爾就是這個原因。

戴高樂主義的精髓，就是堅持獨立自主，反對對美國亦步亦趨，要維護法國大國地位，擁有歐洲獨立聲音，建立以法國為核心的歐洲，抗衡美國的勢力。

今天，法國、德國為首一直在推進歐洲一體化，歐盟的建立、歐元的推出都是當中的彰顯。在特朗普不斷威脅退出北約下，法德近幾年積極搞防務一體化建設。法國已忘記二戰中向德國投降的恥辱，法德「一笑泯恩仇」，攜手擔當英國脫歐後歐盟兩大中流砥柱。馬克龍曾表示，就算美國換成可能對歐洲較友好的拜登政府，歐洲仍需要獨立自主防務。默克爾提出了「法德萊茵聯盟」，對抗「盎格魯-撒克遜聯盟」，馬克龍就提出並積極籌備一心想要打造的歐洲干預部隊，或者人稱歐洲軍。構想是只要歐洲還需要北約保護，美國就能掌控歐洲，法德要擺脫美國控制，最有效就是建立一支歐洲軍，而歐洲軍如果真的建立，將削弱美國全球霸權。

馬克龍認為，法國不能再被美國牽着鼻子走，歐洲未來要靠自己獨立自主，才會贏得美國尊重；歐洲要維護自己主權，並且在未來多極化的世界中成為強而有力的一極，就要靠法國，法國作為歐盟核心大國，可以透過歐盟在國際事務中發揮大國作用。

根據馬克龍多年言論，國內外皆相信他一直有個大國夢，一個大歐洲夢，只是做不做到的問題。自上台以來，被形容想重振拿破崙當年雄風，今年正值拿破崙逝世200周年，馬克龍政府就主導多項紀念活動。名聲震天的拿破崙是否法國人的驕傲，即使法國國內都有爭議，近日有關報道分析亦不少。

有人將馬克龍與拿破崙拿來比較，說兩人個子都不高，同樣身高不到5呎7（本欄曾談及世人對拿破崙身高的誤會），但同樣有過人膽識，雄心燃起的火焰也都萬丈高。拿破崙敢於挑戰佔統治地位的歐洲君主制，馬克龍公然宣布說北約「腦死亡」，還企圖逐步終結美國亦即「盎格魯-撒克遜人」，在歐洲的主導地位以至世界霸權；拿破崙建立了歐洲聯軍，馬克龍想要建立歐洲軍；拿破崙想統一歐洲，建立「歐羅巴」，馬克龍想要通過歐盟，實現歐洲主權獨立，條路由法國人來「揼」；他們最大的對手，都是「盎格魯-撒克遜人」。

馬克龍治下法國 外交3大主軸

梳理馬克龍的理念，在他執政下法國外交3個主軸為：第一、法國維護歐洲主權，第二、法國是國際舞台的平衡力量，第三、力主恢復多邊主義，全部唔啱美國人聽。馬克龍一意孤行，還硬找夥伴同行，除了所謂重建法蘭西大國夢，在大選前夕當然有選戰考量。除了國防、外交，在國內施政方面，選民最關心的經濟如何？如何影響他連任？

馬克龍2017年上台執政，只1年多就爆發席捲全國的黃背心運動，促使他對法國乃至西方制度危機深刻反思。那場運動沒有單一訴求目標，不是某個行業示威，參與者包括社會各階層，連有「社會穩定器」之稱的中產也投入其中，核心訴求是改善生活，其實就是法國社會多年積累問題的爆發。

馬克龍承認施政與民眾訴求脫節，於是大幅減稅、提高最低工資等，暫時紓緩「黃背心」的憤怒。馬克龍認為，歸根究底是從歐洲興起的資本主義市場經濟走歪路--金融主導的市場經濟扭曲，導致工業產能落後，對外出口競爭力下降，引致失業增加、嚴重貧富不均，因而也打亂國家政治秩序。

他認為，法國要擺脫目前困境並不容易。在全球化的今天，必須掌握有價值的產業鏈高端，擁有一批具全球競爭力的企業，利用高端產品從發展中國家賺取財富，以填滿法國人對高福利愈來愈難滿足的胃口。中國正在這樣做，法國所能吃的老本卻愈來愈捉襟見肘。另一方面，法國的民主相對於「盎格魯-撒克遜」體系，打着民主之名、行精英政治之實的「民主制度」，要更貼近古希臘式民主本意，平等、主權在民，自法國大革命以來深入人心，成為全體法國人價值觀。法國人覺得對有錢人要徵重稅，對普羅大眾要提高福利。

所以今天有人說，法國人給外界印象又懶又貪婪，又喜歡罷工爭取。歷屆總統並非不作為，曾試圖改變難以維持的高福利，但必然觸動法國人民乳酪，削福利只會讓當政者支持率下跌，於是沒人再敢碰福利這條高壓綫。馬克龍明白，單講民主或許永遠無法滿足民眾訴求，實現經濟重振旗鼓，或需用鐵腕手段改革，能做到的人物也不是沒有，拿破崙上台後鐵腕整頓治安，推動多項行政經濟改革，包括出台《拿破崙法典》。然而，馬克龍要有作為，就先要連任。

今天大批人失業，使部分法國人將不滿歸咎外來移民搶佔飯碗及福利，移民引來治安變差，資本投資卻步進一步惡化經濟，因此不少人變得愈來愈排外，造就極右翼政黨，前稱「國民陣綫」的國民聯盟（Rassemblement National）順勢而起，從政壇長期邊緣角色變成不可忽視力量。上屆選舉，勒龐（Marine Le Pen）喧囂了一番，終於還是沒有得逞，法國選民在最後關頭沒有揀她，反而將出身精英階層、走中間路綫的馬克龍送上總統寶座。

明年，法國大選又來了，一般認為最終也是馬克龍與勒龐之爭。縱然不少國民對馬克龍不滿，但為了防止極右翼上台，可能又只好保留馬克龍在舞台。馬克龍猶如法國版奧巴馬，履歷光鮮、說話漂亮，但有能力徹底改變政治現實？他的所謂中間路綫，實際上是為團結所有反對勒龐的人而提出，一直有評論認為，他能夠上台，純粹利用了人們對極右翼的深深不安而已，他實際對國內體制問題的改革無能為力。

內政搞作空間有限，再sell振興歐洲自有其需要，而且馬克龍4年前憑高舉振興歐洲旗幟進入愛麗舍宮，假戲真做又好，真戲假做都好，都要做全套，借「盎格魯-撒克遜」這劇本台詞來發揮，自不可少。法國歷史上不乏讓人津津樂道的革命熱情，例如影響世界的啟蒙運動、法國大革命等。

法國人相信，他們具有頑強精神的基因，一向亦浪漫，而「吹牛」不用交稅，思想火花可以「霹靂啪啦」，能否實現是另一回事，能有激情活在當下總不壞。