數據證實疫苗安全 不引發惡疾快谷針

本港新冠疫苗充足，惟接種偏慢，市民疑慮是一大障礙，但港府最新數據證明，沒發現任何死亡個案與打針有因果關係。全球已施打了超過15億劑新冠疫苗，倘有重大問題，在以色列、英國和美國等接種率高的國家及地區，亦肯定已無所遁形。港府如本報所提方向建議，今後將定期發放背景發病數據，惟望能令港人以科學為本，認定針劑安全無虞，及早打針防範變種病毒，為通關做好準備。

打針後死亡率 遠低於未接種

本港2月26日開打疫苗，截至周日，衞生署共接獲2,890宗異常事件報告，佔總接種劑量的千分之1.5，大部分是輕微個案，如頭暈等。據疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，期內共58人在醫院離世前曾打針；其中32人曾接種後住院死亡，比例為每1萬人0.27宗，遠低於沒接種住院死亡個案的每1萬人13.61宗。而且，委員會至今不曾發現任何死亡個案與疫苗有因果關係。

其實本報早在個多月前已經開始羅列數據，顯示打疫苗後的死亡率，遠低於未接種。而經本報多番促請下，政府終於從善如流，下周三起定期公布死亡、中風、急性冠心病以及小產資料，料能以客觀科學數據證明，打針並沒有增加相關風險。

事實上，即使澳門、台灣，以至英國等資訊相對透明的地方，俱只會每天或每周公布不良副作用細節，沒有像香港那樣給予背景發生率作比較，協助普羅大眾得出安全無礙的科學結論。

英國是去年12月全球首個緊急使用復必泰的國家，當地藥物及保健產品規管局（MHRA）有「黃卡」制度，收集並查證公眾打針後的任何問題，至本月上旬共接獲了370宗接種後死亡個案、288宗貝氏面癱等個案，惟局方強調，無論打針與否，身體有些極端問題本來都會發生。

全球已打至少15.3億劑疫苗，倘有亂子，科學、醫學界以及傳媒肯定已揭發。起碼截至3月中，MHRA就不曾發現英國任何一宗打針後死亡的個案，與接種復必泰有關。

部分港人現時倘有任何長期病，乾脆拒絕打針，忽略了自己一旦染疫，因併發症喪命的風險遠比他人高。香港電台的電視節目，近期找來不同專科醫生拆解，中風、糖尿病等患者打針的考量，值得細看。

內地的疫苗近月愈打愈快，突破2億和3億劑花了25天和16天，近日只9天就觸及4億劑，或與安徽再現本土個案有關。本港上月爆出社區變種毒株群組後，一度令市民再度踴躍打針，可惜數字已掉頭而下，台灣和新加坡近日的經驗，卻清楚告誡大家，一旦爆疫，定已趕不及接種。

定期公布數據 增信心掃疑慮

倘若上周末確診的4歲童真的是假陽性，香港便已連續26天沒有不明個案，更有條件與內地、澳門和其他地方爭取通關。只要恢復人流往還，便難保沒有變種病毒突破防綫，港人僅約16%的接種率，鐵定不夠保護。

除了提供便捷的外展接種、密密推出額外打針誘因，港府最新交出更超外國的詳盡數據，惟望仍有疑慮的市民可以充分信服，身體情況許可下，當即動身打針。

責任編輯：陳楚源