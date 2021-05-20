打針後死亡中風比率 遠低於無接種 徐德義：下周三定期公布數據 增市民信心 港聞版 2021/05/20 分享： 本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，逾120萬港人已打了首針。港府昨引述最新數據，顯示已接種人士出現死亡、中風、冠心病或流產個案合共約300宗，發生比率均遠低於同期逾1.6萬宗背景發病及死亡數據。 新冠疫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 食衞局：聯絡復必泰 研接種可否降至12歲 今日 食衞局：聯絡復必泰 研接種可否降至12歲 已打針「安全」國家旅客 歐盟擬免隔離 今日 已打針「安全」國家旅客 歐盟擬免隔離 國產滅活疫苗對變種毒 中疾控專家：仍有效 今日 國產滅活疫苗對變種毒 中疾控專家：仍有效 你可能感興趣 食衞局：聯絡復必泰 研接種可否降至12歲 今日 01:00 食衞局：聯絡復必泰 研接種可否降至12歲 已打針「安全」國家旅客 歐盟擬免隔離 今日 01:00 已打針「安全」國家旅客 歐盟擬免隔離 國產滅活疫苗對變種毒 中疾控專家：仍有效 今日 01:00 國產滅活疫苗對變種毒 中疾控專家：仍有效 疫苗 衞生署 中風 徐德義 冠心病 心肌梗塞 疫情