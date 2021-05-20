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打針後死亡中風比率 遠低於無接種

徐德義：下周三定期公布數據 增市民信心

港聞版 2021/05/20

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本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，逾120萬港人已打了首針。港府昨引述最新數據，顯示已接種人士出現死亡、中風、冠心病或流產個案合共約300宗，發生比率均遠低於同期逾1.6萬宗背景發病及死亡數據。

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