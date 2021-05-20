本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，逾120萬港人已打了首針。港府昨引述最新數據，顯示已接種人士出現死亡、中風、冠心病或流產個案合共約300宗，發生比率均遠低於同期逾1.6萬宗背景發病及死亡數據。

新冠疫

...