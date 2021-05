近年興起網上數碼藝術品拍賣,黛安知道由The Screens Guru育成和管理嘅本港新晉藝術家WAVE,即日起至25日將作品放上NFT平台OpenSea.io拍賣,同時喺海港城戶外及室內視像牆屏幕展示,帶來全新嘅藝術體驗。公關姊妹話,網絡興起數碼資產,無論係畫作、歌曲等都可變成拍賣品,以「非同質化代幣」(NFT)形式拍賣。今次WAVE嘅新作《by the people for the people》,中文名《人人》,係一個融合咗335個人類指紋構成嘅QR code作品,詳情可【按此】瀏覽。

黛安聽聞今年3月美國數碼藝術家「Beeple」嘅數碼作品,就以約5.4億港元嘅天價拍賣成交。

本文轉載自《晴報》

▲ WAVE新作《人人》