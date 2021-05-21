Chaumet皇后的愛情見證 副刊版 2021/05/21 分享： 拿破崙及約瑟芬皇后的愛情故事千古傳頌，從拿破崙曾經說過的一句話：「我取得戰爭的勝利，但約瑟芬贏了我的心」，足見他愛得有多深。當年Chaumet不但是這個皇室的御用珠寶商，而約瑟芬皇后更成了品牌的繆斯女 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌 2021/05/14 Cartier高級珠寶系列 對自然界的歌頌 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 2021/05/07 CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 Annamaria Cammilli意國煉金術 2021/04/30 Annamaria Cammilli意國煉金術 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 2021/04/23 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 最奢華的Chanel N°5香水 2021/04/16 最奢華的Chanel N°5香水 消費資訊 消費種類 珠寶 品牌 法國