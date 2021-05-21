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Chaumet皇后的愛情見證

副刊版 2021/05/21

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拿破崙及約瑟芬皇后的愛情故事千古傳頌，從拿破崙曾經說過的一句話：「我取得戰爭的勝利，但約瑟芬贏了我的心」，足見他愛得有多深。當年Chaumet不但是這個皇室的御用珠寶商，而約瑟芬皇后更成了品牌的繆斯女

...

欄名 : Jewelry

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