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文創Cafe賞本土設計精品

副刊版 2021/05/21

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走到灣仔皇后大道中的洪聖廟旁，有一間新開不久的創活MM² Café，同樣可以欣賞到本地好設計。最突出的是店內外的壁畫上，古人如魯班、洪聖爺等化成日系漫畫中的美男子，是極為搶眼的打卡位，連廟宇都變得年輕

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欄名 : 本地遊

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