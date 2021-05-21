文創Cafe賞本土設計精品 副刊版 2021/05/21 分享： 走到灣仔皇后大道中的洪聖廟旁，有一間新開不久的創活MM² Café，同樣可以欣賞到本地好設計。最突出的是店內外的壁畫上，古人如魯班、洪聖爺等化成日系漫畫中的美男子，是極為搶眼的打卡位，連廟宇都變得年輕 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 相關文章 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 今日 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 你可能感興趣 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 今日 01:00 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 最新專欄文章 更多 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 今日 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 今日 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 2021/05/20 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 2021/05/18 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 2021/05/15 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 灣仔 展覽 設計