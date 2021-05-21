灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 副刊版 2021/05/21 分享： 看展覽一定是年輕人專利？最近舉行的【後。生】設計展覽，可說是專為銀髮一族而設，以年老為主題，讓不同年齡層的人士，都能透過互動體驗，欣賞上一代的優秀設計、為長者而設的用品等，亦設有導賞團、工作坊等活動， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 相關文章 文創Cafe賞本土設計精品 今日 文創Cafe賞本土設計精品 你可能感興趣 文創Cafe賞本土設計精品 今日 01:00 文創Cafe賞本土設計精品 最新專欄文章 更多 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 今日 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 文創Cafe賞本土設計精品 今日 文創Cafe賞本土設計精品 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 2021/05/20 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 2021/05/18 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 2021/05/15 誠品太古變身台灣古早市集 懷舊打卡場景 享偽出遊樂 灣仔 展覽 設計 退休