灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融

看展覽一定是年輕人專利？最近舉行的【後。生】設計展覽，可說是專為銀髮一族而設，以年老為主題，讓不同年齡層的人士，都能透過互動體驗，欣賞上一代的優秀設計、為長者而設的用品等，亦設有導賞團、工作坊等活動，

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