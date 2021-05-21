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一較高下

副刊版 2021/05/21

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酒過三巡，Alpha Male（阿爾法男）性格自然湧現。友人甲聲浪大，說：「給你們看看這個。看，有一千二百多，勁！」他已不是第一次說自己勁。

另一友人是同類，不服氣地回應：「你這個可以，但我十四天後已超過二千，這樣去印度也不怕。」

他們正在比較的，不是財富也不是高度，今時今日值得比較的，竟是新冠病毒血清IgG抗體（SARS-CoV-2 IgG Antibody），香港已有超過一百萬人接受疫苗注射，合理問題是接種者有否個人保健，若有，又是否代表沒有被感染的顧慮。

抗體是白血球細胞向外來抗源（Antigen）的抵抗方法，主要分為IgM和IgG，前者較大，也是對外來感染的先頭部隊，故此，作為傳染病的診斷方法很有用；後者來自Plasma B cells，是最常見的抗力，也就是針對個別抗原（例如冠毒Spike Protein）的中和性抗體，有了針對性的IgG抗體，冠毒入侵時，免疫系統便即時有效反攻。

故此，抗體水平高是好事，但不一定是愈高愈好，有合理水平便已足夠。有些報告只會列出有或沒有抗體，而不會涉及數量，數量不一定跟抗力掛鈎，但卻可能跟保護時間長短成正比。因此，有抗體已足夠，毋須比高低。

至於有抗體後，是否不會被感染這問題，便只有待下回分解。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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