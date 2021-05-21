昨天談到lost in translation（迷失於繙譯中）而造成的公關糗事，今天繼續：

一九七七年，美國當時的總統卡特外訪波蘭，抵埗後在停機坪發表講話，他說：「I left the United States this morning」（我今早離開了美國），卻被波蘭即場繙譯員譯成「I left the United States, never to return」（我離開了美國，再也不會回去）；然後卡特說：「I have come to learn your opinions and understand your desires for the future」（我到來是為了認識你們的看法和了解你們對未來的意願），但卻被當地繙譯員譯成「I desire the Poles carnally」（carnally指肉體上；成句被譯成「他對波蘭人民的情感如此濃烈，想和他們發生性關係」）。真是大整蠱！那位在波蘭很資深的繙譯員，傻更更地替其國家搞了個天大的國際笑話，即使波蘭政府馬上換人，亦已令卡特無辜辜成了國際笑話的主角。

有人說，AI（Artificial Intelligence）是未來，我對此說法仍有所保留，科技的確令我們生活方便不少，但就單單在繙譯這領域上，不同文化的人已可產生那麼多誤會，更何況是死物？我經常提醒公關人，見人的東西，萬萬不能單靠AI或Google Translate、自己看也不看就「出街」，那絕對是邀請關公探訪的加速師。而事實上，也有不少這類關公災難的例子。

我們已踏入AI世代，那是無法否認的事實，但有些東西，如語文、文字、文韻、文化和語境，惟有人才能領受、詮釋和承傳。科技固然有價，但人更是無價。