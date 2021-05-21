嚴打假信息 理順傳媒「第四權」

當前的「後真相時代」，充斥着挾帶各種陰謀論的假新聞，刻意誤導公眾、製造矛盾，而遭誣衊攻訐者則無辜蒙受不白之冤，令社會動盪顛簸、政經受損。面對這個庇短於新聞自由的社會公敵，當局應針對「虛假信息、仇恨和謊言」果斷立法，懲罰假新聞，理順「第四權」，反制傳媒亂象，摘除對國家安全的威脅，推動切合社會發展需要的媒體改革。

假新聞氾濫 敲響新聞自由喪鐘

建基於新聞自由之上的新聞價值，其內涵是「客觀中立」的事實，其使命是讓大家從不同角度去了解社會現況。然而，即使《基本法》已保障了新聞自由，社會各界亦肯定新聞界捍衞公眾知情權、監督公權力的「守門人」角色，甚至賦予「第四權」的嘉許，但伴隨泛政治化和泛媒體化的勢潮，新聞業界良莠紛雜，假新聞氾濫的問題迹近失控，既有罔顧新聞操守、無視專業原則，也有以「內容農場」和演算法的手法，公然散播假新聞和敵意信息，致使新聞價值貶損，新聞公信力摧挫，令業界怛傷、公眾憤恚。部分傳媒不擇手段地抹黑和製造假新聞，正為新聞自由和「第四權」敲響了喪鐘。

所謂「第四權」，被嘉許為可與行政、立法、司法並列的政治權力，並讓媒體以新聞自由之名而監察社會的制約力量，但本身既欠法定地位和法律授權，而且定義說不清、執行欠規管，只是西方價值體系內的一隻「權力怪獸」。至於假新聞，並非不經意的犯錯或無惡意的信息分享，而是處心積慮以欺詐手段誤導公眾，再而營造輿論壓力挑弄意識形態爭議，以及羅織莫須有罪名，進行獵巫式攻擊。

多國立法規管 制衡「第四權」

理順新聞自由、防止假新聞和制衡「第四權」，避免公共安全和國家安全受威脅，已被包括美、英、德、星、馬等國的政府列為重要事項，主要是以立法規管進行整治。在香港，警務處處長鄧炳強日前在立法會指，不少外部勢力利用在港的代理人，用假新聞、假消息的方法，煽動仇恨、分化社會、製造矛盾等。對於嘗試用假新聞危害香港安全的人，警方會全面調查，一有證據就會作出拘捕及檢控。

在從亂及治的新時代，各方面都要適應調整，新聞界的角色作用固然重要，但首先，政府必須先擺脫顢頇拉扯的官僚漏習，並在立法管制及言論自由之間果斷裁量，不容紕漏繼續蔓延擴散。

第二，政府要做好媒體管理工作，強化公營傳媒職能，不能再只作事後澄清，而應主動弘揚「真新聞」、傳遞「真信息」，並且重塑與新聞業界的互動新常態和新平衡，貫徹「第四權」的本意初心。

第三，新聞業界應積極落實專業自律、自我監管和自我提升，確保新聞自由不過度、「第四權」不濫用。

第四，社會要共建守法意識，不再盲從西方價值觀，而應尊重客觀事實，明確大局為重立場。

▲ 當局應針對「虛假信息、仇恨和謊言」果斷立法，懲罰假新聞，理順「第四權」，摘除對國家安全的威脅。（資料圖片）