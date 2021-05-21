歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 行政人員版 2021/05/21 分享： 疫情持續至今，全球各大展覽因而受影響。歐洲大型科技展IFA早前曾稱，本年9月將如常在Messe Berlin柏林展覽中心舉行展會，但由於疫情不穩等因素，主辦方最新宣布，今年將取消綫下所有實體活動。 去年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 今日 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen 2021/05/20 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 2021/05/20 Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 Apple Music下月起優化音訊 2021/05/19 Apple Music下月起優化音訊 Clubhouse本周內 全球開放Android版 2021/05/19 Clubhouse本周內 全球開放Android版 商業 科技行業 創新科技及應用 疫情 疫苗 歐洲 展覽 Qualcomm Lenovo MWC