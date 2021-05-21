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歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動

行政人員版 2021/05/21

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疫情持續至今，全球各大展覽因而受影響。歐洲大型科技展IFA早前曾稱，本年9月將如常在Messe Berlin柏林展覽中心舉行展會，但由於疫情不穩等因素，主辦方最新宣布，今年將取消綫下所有實體活動。

去年

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欄名 : 科技新知

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