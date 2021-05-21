串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 行政人員版 2021/05/21 分享： 音樂串流平台Spotify年初曾在網絡發布會上宣布，將推HiFi無損音質訂閱。據9To5Mac報道，最近有用戶在手機程式中發現，Spotify內出現HiFi功能選項，或暗示官方會在不久後推出服務。 外國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 今日 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen 2021/05/20 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 2021/05/20 Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 Apple Music下月起優化音訊 2021/05/19 Apple Music下月起優化音訊 Clubhouse本周內 全球開放Android版 2021/05/19 Clubhouse本周內 全球開放Android版 Spotify Spotify（美：SPOT） 商業 科技行業 創新科技及應用 服務 音樂 iOS 串流