失業稍減利消費 防疫勿鬆爭通關

本港失業率續由沙士後高位下調，無業大軍最新減約1.2萬人。社區疫情近月幸保不失，令港府可放寬商企營運，令前綫就業有所改善，招聘會亦再現，有望為仍然疲弱的個人消費增添動力。惟望港府即將推出的消費券，可先讓市民放心花費，隨後可藉繼續從嚴控疫，取信內地和海外，爭取盡快通關，真正保企業、撑就業。

失業率料橫行 遲通關恐反彈

據統計處公布，2月至4月失業率6.4%，連續兩期下降0.4個百分點，其中餐飲服務活動業跌最多，達1.2個百分點。失業總人數減少1.23萬，惟勞動力亦跌了4,400人，或意味有長期失業人士決定不再找工作。

正面看，首季本地生產總值（GDP）按年升7.9%，大行調高全年增長預測外，自身亦為跨境理財通招兵買馬。地產商華懋及信和先後公布請人，勞工處稱2至4月私營空缺按月上升了17.8%，兼與商場D2 Place一樣，準備舉辦綜合招聘會。

人力顧問蘇偉忠提醒，招聘市道比往年早靜下來。他和學者李兆波同認為失業率未必再能顯著下跌，較可能橫行，愈遲通關更愈有機會因企業觀望、以至倒閉，令數字反彈。

首季GDP報捷主要是破紀錄的出口值所帶動，當季實質私人開支只升1.6%，加上3月零售銷售增速出乎意料放緩至20.1%，足證市民仍然審慎，吃喝玩樂離常態仍甚遠。

港府總額360億元的電子消費券登記在即，已有日式百貨預告大推優惠，造勢吸引顧客大破慳囊。各大零售服務業為搶佔生意增聘兼職和臨時工，相信亦會帶來一定額外消費力，希望可以促進良性循環。

不過，消費券畢竟是單一的短暫計劃，本港為外向型經濟，要持續向好，始終仰賴與內地和國際及早通關。

上周末確診新冠肺炎的4歲童證實真陽性，但或早於1月染疫。本地疫情漸穩卻存變數，即使中央肯探討開關，料亦只會循序漸進，如先開定點商務氣泡，故港府無論如何都要持續交出成績和數據，才能獲取信。

本港接連向上海和深圳輸出疑似復陽個案後，固然要確保他們沒在港遺下傳播鏈，並同時要審視檢疫和檢測的潛在疏漏，如應否參考澳門新策，要求入境者同時驗抗體、曾染疫者須延長隔離等，以策萬全。

港府前天只施打了1.6萬多劑疫苗，創了1個半月新低，社會眼下更要合力提升接種率，才能嚴防疫情反彈，換取籌碼盡快全面通關，並為恢復人流往還帶來的額外輸入風險，做妥十足準備。

商企送假派錢 促接種換多贏

繼德勤率先安排外展接種，兼送打針員工1天有薪假，半島酒店昨天亦宣布，員工打針可獲獎金和假期外，只要整體接種率達7成，每人可再獲2,000元。

每多一個人打針，他自己、親友、僱主，以至社會整體，無一不受惠，但願更多商企加入提供接種誘因，各方同心抗疫，爭取通關振消費、撑經濟，讓失業率真正重返疫前低位。

責任編輯：黃鑠安