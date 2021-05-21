齊拓消費券商機 K11新地加碼獎賞回贈

電子消費券快出爐，黛安聽公關姊妹講，K11集團已率先宣布同協助發放消費券嘅電子支付工具營辦商之一嘅WeChat Pay HK合作，顧客由消費券發放首日起計2個月，以WeChat Pay HK喺K11集團旗下及其管理嘅4大購物中心K11 MUSEA、K11 Art Mall、D‧PARK同THE FOREST消費，即可獲與消費額掛鈎嘅額外K Dollar獎賞回贈。回贈嘅K Dollar，可於K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用，每個K Dollar等值$1，好抵呀！

另外，新鴻基地產亦會推出總值達$1,400萬嘅現金獎賞優惠，一齊響應電子消費券計劃。喺暑假期間，顧客只要喺新地旗下22個商場，以接受「電子消費券計劃」登記嘅儲值支付工具，如八達通等使用消費券，同日累積消費滿$1,000，即可換$50商場或商戶現金券。The Point by SHKP會員使用消費券，除咗每消費$1可賺1分基本積分外，每月更可額外賺500分，全期最多可獲贈額外2,500分。

黛安亦知道，新地各個商場同時推出多款優惠，例如即日起至7月15日，喺卓爾廣場指定商戶消費滿$1萬，就可送$1,000商場贈券。另外，由即日起用戶喺新地商場，以WeChat掃描場內指定QR Code並留電話登記，就可獲$12新地商場WeChat Pay HK電子現金券2張，幫大家慳多啲錢。

本文轉載自《晴報》

▲ 新地將推出總值$1,400萬現金獎賞優惠，響應電子消費券計劃。

▲ 推廣期內，以WeChat Pay HK喺K11消費可獲額外K Dollar回贈。