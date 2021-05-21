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Taste買一送三自由配 60款精選產品任揀

行政人員版 04:00 2021/05/21

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夏天出汗黐𣲷𣲷，沖涼次數多咗，連洗頭水、沐浴露都用多咗。公關姊妹同黛安報料，最近TASTE推出超抵優惠，由即日至下星期四（27日），凡選購1套指定日韓洗髮沐浴產品，即送3件精選贈品，總值最高達$130，大家係時間入定貨喇。今次推廣中，至抵係$188元買3支蒂沐蝶沐浴露600克，即送Pigeon奶瓶洗潔液補充裝700毫升、多芬沐浴乳，以及佳之選天然驅蚊水80毫升，總值$131.7㗎。

精明之選方面，$288可買3支50惠洗髮露／護髮素400毫升裝，仲送埋寶碧金裝3層高級衞生紙10卷裝、多芬沐浴乳，同埋得寶迷你紙手巾18包裝，總值$99.3.如果想要香噴噴，可考慮買Amino Mason洗髮水／護髮素／沐浴乳450毫升，買3支只係$338，兼送潘婷護髮精華素、蕊娜止汗產品，同埋多芬一分鐘護髮精華，總值$87.5.

今次優惠適用於全綫分店，贈品包羅萬有，包括洗頭水、沐浴露、牙膏、廚房用品及家居清潔用品，包保由頭到腳、由個人到全屋企都啱用。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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