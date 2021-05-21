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LINE FRIENDS落戶希慎廣場與apm 歡迎情侶double dating

行政人員版 04:00 2021/05/21

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LINE FRIENDS嘅熊大同兔兔一向深得大家嘅喜愛。黛安收到風，呢對可愛小情人上星期正式登陸銅鑼灣希慎廣場同觀塘apm，開設兩間全新以「HAVE A NICE TRIP」為主題嘅LINE FRIENDS POP-UP Store，店內有一系列跨界合作嘅精品，同香港專屬限定BROWN & FRIENDS及BT21周邊商品，啱晒情侶到現場嚟個「double dating」兼買情侶裝呀！

黛安已率先去咗現場睇，店鋪設計以傳統空郵專用信封為設計靈感，並以藍、白、橙為主調，好似一齊出發去環遊世界咁。店內有多款人氣周邊商品適合愛侶，例如每套$129嘅BROWN & FRIENDS杯緣子，兔兔同熊大分別手捧大個心心，等彼此飲啖水都覺得甜入心。

LINE FRIENDS亦同多個生活時尚品牌如Green Monday等，發起「Make Every Day Earth Day」活動，喺店內活動專區可以買到環保生活單品，例如售$199一個嘅16oz可折疊外帶杯連飲管等。

即日起喺POP-UP Store買滿指定金額，仲可獲贈或加購開幕限定商品㖭，粉絲唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報

希慎店︰LINE FRIENDS POP-UP Store內有一系列跨界合作精品。

apm店︰LINE FRIENDS POP-UP Store內有一系列跨界合作精品。

呢款杯緣子兔兔同熊大分別手捧大個心心，啱晒情侶。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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