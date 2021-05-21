有比我年輕的朋友跟我說他正準備移民，我說我一把年紀，不想移民了。他說我們這些處於「收成期」的人，當然不用考慮移民啦。

我不移民的決定，主要認為香港仍比世界上大部分地方好，並非因為我正處於收成期。而且父母已經年紀老邁，我想在他們晚年多陪伴他們；兒女又已長大，沒有多少時間享受外國較自由的教育。

不知怎的，對於被人以「收成期」來形容的時候，心裏感到很不舒服，可能大家都喜歡用「收成期」來形容「廢老」食老本，掠奪社會資源，「收成期」背負着一個負面標籤。

我創業的目的是在業界推廣共享成果，這和「收成期」有點格格不入，我自問現在的做法，甚至有點讓利的味道。

如果以金錢回報來衡量的話，我打工的最後歲月才是收成期，當時是我人生中收入最高的時候。現在公司的業務雖然已經上了軌道，但我們共享成果的精神，令我作為大股東，收入比起打工時仍是望塵莫及。再者，我因為創業賣了兩層樓，如果把樓宇升值也計算在內的話，損失更大。

當然我並沒有後悔9年前的決定，創業的自由度和滿足感仍比打工的時候高很多。如果收成期不是一個負面標籤，而是指沒有生活壓力，可以自由自在地做自己喜歡的事情，我現在的狀況也真的是收成期。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》