薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤

宏安地產青衣新盤薈藍平面圖首曝光，項目提供開放式至1房，實用面積181平方呎起，細絕青衣新盤。薈藍設有320伙，標準樓層提供開放式至1房間隔，開放式實用面積203至215平方呎，提供252伙，佔總數約

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