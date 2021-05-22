薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高

【新盤拆局】二手破頂潮再度帶旺樓市，新盤市場高價成交亦接二連三，間接為發展商推盤助攻，青衣全新盤薈藍即將推售，由於提供區內迷你單位，加上多項因素，市場預期或有機會挑戰青衣住宅呎價最貴紀錄。

截至5月21

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