薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 置業家居 2021/05/22 分享： 【新盤拆局】二手破頂潮再度帶旺樓市，新盤市場高價成交亦接二連三，間接為發展商推盤助攻，青衣全新盤薈藍即將推售，由於提供區內迷你單位，加上多項因素，市場預期或有機會挑戰青衣住宅呎價最貴紀錄。 截至5月21 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 今日 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 今日 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 今日 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 你可能感興趣 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 01:00 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 01:00 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 今日 01:00 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 最新專欄文章 更多 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 今日 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 今日 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 今日 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 今日 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 一手市場 薈藍