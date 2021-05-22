盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成

【直擊青衣區二手市況】位於港鐵青衣站上蓋的盈翠半島，由12座住宅組成，提供3,500個單位，是區內最大型的屋苑，受市場追捧，現時約80個放盤。

盈翠半島5月暫錄5宗二手成交，較上月同期錄13宗成交，交投

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