灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起

【直擊青衣區二手市況】青衣區不少私樓臨海而建，大多單位可享海景，造就單位價錢高，灝景灣以海景為賣點，2房單位以逾$900萬成交。

灝景灣11座中層B室，實用面積499平方呎，可享海景，本月以$926.3

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