海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬

【直擊青衣區二手市況】海欣花園由5座住宅組成，提供逾1,400伙，樓齡約21年。屋苑位於長環街11號，比鄰翠怡花園，向東單位可享藍巴勒海峽景色，景觀開揚，2房單位約$700餘萬有交易。

海欣花園本月暫錄

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