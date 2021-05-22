藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起

【直擊青衣區二手市況】藍澄灣是青衣區內樓齡較新的私人屋苑，於2004年入伙，樓齡約17年。由於藍澄灣與港鐵青衣站有一段距離，樓價較低水，2房售價約$600餘萬，備受上車客追捧。

藍澄灣位於青衣路1號，須

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