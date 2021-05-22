青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易

【直擊青衣區二手市況】青怡花園位置坐落青綠街7至19號，樓齡約35年，基座有不同類型民生商舖，鄰近青衣公園及青衣市政大廈，生活配套尚算方便，加上提供中小型單位，為區內指標上車屋苑。鄰近青衣市政大廈亦有

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