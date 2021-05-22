翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 置業家居 2021/05/22 分享： 【直擊青衣區二手市況】翠怡花園地址坐落青衣楓樹窩路1號，10座住宅呈「C」字布局，附近為警署、消防局、海欣花園及工廠樓群，比青怡花園更遠離港鐵青衣站，住戶可步行或考慮駁車。翠怡花園提供2房及3房，亦是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 今日 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 今日 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 今日 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 你可能感興趣 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 01:00 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 01:00 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 今日 01:00 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 最新專欄文章 更多 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 今日 青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 今日 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 今日 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 今日 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 今日 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 上車盤 放盤 翠怡花園 二手市場