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翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂

置業家居 2021/05/22

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【直擊青衣區二手市況】翠怡花園地址坐落青衣楓樹窩路1號，10座住宅呈「C」字布局，附近為警署、消防局、海欣花園及工廠樓群，比青怡花園更遠離港鐵青衣站，住戶可步行或考慮駁車。翠怡花園提供2房及3房，亦是

...

欄名 : 封面故事

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