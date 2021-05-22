青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？

青衣發展已算成熟，區內各類住宅供應齊備，民生購物商場亦有選擇，新盤推售在即，想買新樓或偷步入市二手樓的讀者，可先了解一下青衣最新二手市況及周邊配套！

青衣區屬於新界一個小島，1976年政府開始發展新市鎮

...