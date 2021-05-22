青衣新盤快將登場 偷步同區二手尋寶有無可能？ 置業家居 2021/05/22 分享： 青衣發展已算成熟，區內各類住宅供應齊備，民生購物商場亦有選擇，新盤推售在即，想買新樓或偷步入市二手樓的讀者，可先了解一下青衣最新二手市況及周邊配套！ 青衣區屬於新界一個小島，1976年政府開始發展新市鎮 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 今日 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 今日 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 今日 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 今日 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 你可能感興趣 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 今日 01:00 薈藍 實用181呎起 細絕青衣新盤 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 今日 01:00 薈藍主打迷你戶 呎價有機挑戰青衣新高 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 今日 01:00 盈翠半島：價升量跌 2房呎價較年初升近1成 最新專欄文章 更多 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 今日 翠怡花園：海景2房 呎價$1.76萬破頂 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 今日 青怡花園：鄰近青衣公園 5字頭有交易 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 今日 藍澄灣：位置吊腳 2房僅$600餘萬起 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 今日 海欣花園：本月暫錄4宗成交 平均呎價$1.57萬 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 今日 灝景灣：現約55個放盤 入場費$870萬起 青衣