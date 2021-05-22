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觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交

置業家居 2021/05/22

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觀塘南部凱滙累售1,789伙，套現逾$227億。信和置業集團聯席董事田兆源表示，1座A室向東南、望鯉魚門海景，全盤僅提供38伙，屬項目樓王。項目售出1座49樓A室，成交價$2,915萬，創項目標準單位

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欄名 : 新盤速遞

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