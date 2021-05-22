大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 置業家居 2021/05/22 分享： 新世界及港鐵合作大圍站上蓋臨河地標式大型住宅項目，最後一期「柏傲莊III」獲批預售樓花同意書。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目的售樓說明書已上載，實用面積285平方呎起，預計下周開放示範單位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 今日 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 今日 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 你可能感興趣 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 今日 01:00 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 01:00 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 01:00 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 最新專欄文章 更多 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 今日 鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 今日 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 2021/05/15 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 柏傲莊 一手市場