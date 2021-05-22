大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成

新世界及港鐵合作大圍站上蓋臨河地標式大型住宅項目，最後一期「柏傲莊III」獲批預售樓花同意書。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目的售樓說明書已上載，實用面積285平方呎起，預計下周開放示範單位

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