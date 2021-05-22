鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起 置業家居 2021/05/22 分享： 港島南區屬於未來住宅供應重鎮，而恒地現亦推出旗下港島鴨脷洲新盤逸南。逸南共提供138個單位，全屬細單位。項目早前公布首張價單，開放式單位折實入場由$427.6萬起。 恒地旗下港島鴨脷洲新盤逸南，位處鴨脷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 今日 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 今日 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 你可能感興趣 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 01:00 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 01:00 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 今日 01:00 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 今日 啟德THE HENLEY 連花園開放式 呎價高見$3.6萬 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 今日 大圍柏傲莊 「The wai圍方」商場 預計2023年落成 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 今日 觀塘南部凱滙 海景樓王 $2,915萬高價成交 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 今日 何文田VAU RESIDENCE 主攻細戶 擬6月上旬推 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 2021/05/15 啟德THE HENLEY I 加推73伙 折實$759.62萬起 逸南 一手市場