鴨脷洲逸南首批50伙 開放式折實$427.6萬起

港島南區屬於未來住宅供應重鎮，而恒地現亦推出旗下港島鴨脷洲新盤逸南。逸南共提供138個單位，全屬細單位。項目早前公布首張價單，開放式單位折實入場由$427.6萬起。

恒地旗下港島鴨脷洲新盤逸南，位處鴨脷

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