金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 置業家居 2021/05/22 分享： 早於八十年代，香港的潮州菜館十分興旺，於1986年，年僅13歲的蘇菁師傅獲機會拜師學藝做潮州滷水。其後蘇師傅更擔任馬會高級中菜食府的廚師，亦曾經到訪中國及新加坡交流廚藝，吸收經驗後回流香港，獨創西餐低 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 2021/05/15 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 2021/05/15 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 2021/05/08 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 2021/05/01 陳永陸三度夥拍萬希泉 推「牛氣沖天」陀飛輪行善 牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉 2021/05/01 牛浮雕前腿勁擺 喻意貨如輪轉 創業 人物專訪 美食