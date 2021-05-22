金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝

早於八十年代，香港的潮州菜館十分興旺，於1986年，年僅13歲的蘇菁師傅獲機會拜師學藝做潮州滷水。其後蘇師傅更擔任馬會高級中菜食府的廚師，亦曾經到訪中國及新加坡交流廚藝，吸收經驗後回流香港，獨創西餐低

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