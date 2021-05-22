購買新盤 建期付款注意事項

近2年由於「林鄭PLAN」的關係，折實價$1,000萬以下的新盤，選擇建築期付款的買家比例明顯較高，一反過去即供付款主導的局面。但有意以建期付款入市的買家，在按揭上也有不少地方要留意。

須現樓申按揭 慎防估價不足

過去一手樓花交易，由於即供期有較大折扣，放下少量首期、在樓花期又不用供款的安排也深受投資者及用家歡迎，故傳統上樓花盤的成交會以即供為主。但在政府推出眾多針對投資者的印花稅後，投資者入市比例下跌。而放寬後的按揭保險，$600萬至$1,000萬樓價要申請按保又只限現樓，$1,000萬以下樓花盤，買家選用建築期付款的比例往往高於即供安排。

但選用建築期付款，買家也有不少事項要留意。最明顯的風險是估價，由於成交期可能在簽約後的年多兩年後，買家在物業落成時才申請按揭，一旦樓價調整，銀行估價不足，買家便需要準備更多的資金完成交易。

其次，樓花物業一般有「關鍵日期/預計落成日期」，可理解為發展商估計的交樓日期，買家可以此作為自己財務規劃的依據─例如換樓客會在此前數個月安排賣樓。但要留意，關鍵日期只有參考作用，過去不乏延誤半年、又或提早半年交樓的情況。物業延遲落成的影響明顯—已賣出舊居的換樓客未能如期搬入新居，可能要找臨時居所。如果意外提早成交，買家來不及籌備現金或申請按揭的話，一樣可能出現損失。

提早或延遲交樓 影響資金安排

一般樓花項目的價單會列明，買方選用建築期成交，買方須於賣方向其發出書面通知的日期後的14天內繳付樓價餘額。正常情況下，項目工程如較預期順利，會提早交樓，發展商也會提早通知業主。但嚴格來說，項目提早交樓，而發展商沒有提早通知，買家一樣有責任在收到通知14天內完成交易，一般情況下，如果買家收到發展商的書面通知而未能在14天內完成交易，發展商會每天按樓價餘額收取利息。問題是在正常情況下，買家根本難以以在14天內完成申請到取用按揭的整個程序。

要避免收樓時間不似預期帶來的影響，買家可透過物業代理定期聯絡發展商，了解物業的施工進度，以便提早掌握大致的交樓時間，及早準備文件及申請按揭，以減低相關風險。

▲ 新盤買家可透過物業代理定期聯絡發展商，了解物業的施工進度，以便提早掌握大致的交樓時間，及早準備文件及申請按揭。（資料圖片）