【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝

【其他品牌及新作推介】1966年由Paolo Marioni創辦的傢俬王國Marioni，最早期只是一間小型陶瓷工作坊。時至今天，品牌已能一手包辦設計及生產，並由主流的梳化、扶手椅、椅子、餐枱、茶几、

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