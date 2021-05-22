【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 置業家居 2021/05/22 分享： 【其他品牌及新作推介】1966年由Paolo Marioni創辦的傢俬王國Marioni，最早期只是一間小型陶瓷工作坊。時至今天，品牌已能一手包辦設計及生產，並由主流的梳化、扶手椅、椅子、餐枱、茶几、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 你可能感興趣 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 01:00 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 01:00 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 01:00 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 最新專欄文章 更多 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 2021/05/15 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 打造夏日家居 清涼秘訣 2021/05/15 打造夏日家居 清涼秘訣 消費資訊 家居 意大利 家具 建材 泰姬陵