【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 置業家居 2021/05/22 分享： 【其他品牌及新作推介】2014年由Simone Calcinai創作的WORMHOLE燈飾系列，對意大利Bronzetto旗下燈飾品牌Brass Brothers&Co.而言，具標誌性意義。有見及此， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 你可能感興趣 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 01:00 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 01:00 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 01:00 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 最新專欄文章 更多 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 2021/05/15 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 打造夏日家居 清涼秘訣 2021/05/15 打造夏日家居 清涼秘訣 消費資訊 家居 意大利 家具 建材 泰姬陵