【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 置業家居 2021/05/22 分享： 【其他品牌及新作推介】意大利衛浴潔具品牌GLASS DESIGN，一直鑽研玻璃藝術的突破可能。全新研製的Kool Max、Skyline及Xtreme臉盆系列，革命性地加入大理石材，包括白色 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 你可能感興趣 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 01:00 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 01:00 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 01:00 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 最新專欄文章 更多 大理石工藝 引領設計新潮流 今日 大理石工藝 引領設計新潮流 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 2021/05/15 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 打造夏日家居 清涼秘訣 2021/05/15 打造夏日家居 清涼秘訣 消費資訊 家居 意大利 家具 建材 泰姬陵