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【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想

置業家居 2021/05/22

分享：

【其他品牌及新作推介】意大利衛浴潔具品牌GLASS DESIGN，一直鑽研玻璃藝術的突破可能。全新研製的Kool Max、Skyline及Xtreme臉盆系列，革命性地加入大理石材，包括白色

...

欄名 : 家居頭條

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