大理石工藝 引領設計新潮流

古往今來，大理石一直是藝術級建築的主流選擇，當中以White Carrara大理石最受歡迎，感覺純潔、美麗亦低調奢華。盛產於意大利的Carrara，繼續成為當代最受推崇的天然石材之一。今期搜羅的傢俬、

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