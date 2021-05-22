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大理石工藝 引領設計新潮流

置業家居 2021/05/22

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古往今來，大理石一直是藝術級建築的主流選擇，當中以White Carrara大理石最受歡迎，感覺純潔、美麗亦低調奢華。盛產於意大利的Carrara，繼續成為當代最受推崇的天然石材之一。今期搜羅的傢俬、

...

欄名 : 家居頭條

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