大理石工藝 引領設計新潮流 置業家居 2021/05/22 分享： 古往今來，大理石一直是藝術級建築的主流選擇，當中以White Carrara大理石最受歡迎，感覺純潔、美麗亦低調奢華。盛產於意大利的Carrara，繼續成為當代最受推崇的天然石材之一。今期搜羅的傢俬、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 你可能感興趣 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 01:00 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 01:00 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 01:00 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 最新專欄文章 更多 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 今日 【推介三】意大利GLASS DESIGN大理石臉盆引發聯想 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 今日 【推介二】意大利Bronzetto大理石與黃銅的火花 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 今日 【推介一】意大利Marioni 大理石材枱面工藝 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 2021/05/15 AEON舉行「理想家居生活提案」迎炎夏 打造夏日家居 清涼秘訣 2021/05/15 打造夏日家居 清涼秘訣 消費資訊 家居 意大利 家具 建材 泰姬陵 設計