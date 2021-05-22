從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 副刊版 2021/05/22 分享： 西貢在疫情下成為本地遊熱點，鹽田梓、綠蛋島、橋咀島等人氣離島，都可從西貢碼頭出發，熱鬧非常。但關注西貢社區發展的組織「貢想」，其實更希望保留這裏的漁村風情，這次不妨由他們的成員之一Master講講西貢 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 2021/05/21 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 2021/05/21 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 文創Cafe賞本土設計精品 2021/05/21 文創Cafe賞本土設計精品 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 2021/05/20 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 2021/05/18 香港四季酒店翻新大堂客房 全新設計融入中式元素 西貢 市集 離島 街市 Local Tour