從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷

西貢在疫情下成為本地遊熱點，鹽田梓、綠蛋島、橋咀島等人氣離島，都可從西貢碼頭出發，熱鬧非常。但關注西貢社區發展的組織「貢想」，其實更希望保留這裏的漁村風情，這次不妨由他們的成員之一Master講講西貢

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