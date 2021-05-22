杏花新城全城運動「折」送禮 副刊版 2021/05/22 分享： 港島東運動outlet杏花新城由即日至5月30日，推出過千件低至2折的運動服飾用品優惠，今年更於網上推出限時搶購運動用品福袋（www.epopup-paradisemall.com）及半價運動商戶電子 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jetso 最新專欄文章 更多 apm送母親節保暖杯花茶套裝 2021/04/28 apm送母親節保暖杯花茶套裝 香港迪士尼推團票優惠 3人同行門票75折4人可享7折 2021/04/15 香港迪士尼推團票優惠 3人同行門票75折4人可享7折 可口可樂大抽獎送500份禮物 頭獎迪士尼4張門票+酒店住宿 2021/04/15 可口可樂大抽獎送500份禮物 頭獎迪士尼4張門票+酒店住宿 新城市廣場再推JETSO eSHOP 低至63折購買名牌現金券 2021/04/15 新城市廣場再推JETSO eSHOP 低至63折購買名牌現金券 HK Express推日本航班早鳥預訂優惠 每張機票最平$288 2021/04/15 HK Express推日本航班早鳥預訂優惠 每張機票最平$288 運動 露營 運動用品 Outlet 杏花新城 Paradise Mall