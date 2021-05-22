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杏花新城全城運動「折」送禮

副刊版 2021/05/22

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港島東運動outlet杏花新城由即日至5月30日，推出過千件低至2折的運動服飾用品優惠，今年更於網上推出限時搶購運動用品福袋（www.epopup-paradisemall.com）及半價運動商戶電子

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欄名 : Jetso

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