從IT比賽 看香港學生的創意

教育局在2004年透過電視廣告宣傳「求學不是求分數」，相信至今許多人仍然印象深刻，原因是許多市民和傳媒揶揄這句口號「離地」。任誰都知道，在香港的教育制度下，應考公開試、升讀大學幾乎是每個學生的唯一目標。學生應付繁重的課業已經身心疲憊，根本沒有太多精力鑽研自己感興趣的範疇，更遑論享受學習過程本身。因此，香港學生經常被批評為慣於「填鴨式教育」，缺乏創意。

港生作品具實用性 切合使用環境

然而，筆者過往擔任多次科技界比賽的評審，卻發現港生無論在應用科學知識、創意或解難能力都不容小覷，與內地參賽者較量時也毫不遜色。讓筆者留下最深刻印象的，要數去年「粵港澳大灣區IT應用系統開發大賽」中，專業教育學院（IVE）的5名學生開發出「雲端智能長者安居系統」。它安裝簡易，可進行24小時實時家居監察，一旦發現長者跌倒或發生意外，便會自動通知家人，當時這個團隊還得到了最佳創意獎。

筆者受不同團體邀請擔任評判，比賽形式也是各式各樣。有些比賽讓參賽隊伍去用10多分鐘簡介自己的項目，但筆者更喜歡有些比賽讓評判自由地與參賽者交流。評判會因應自己的專業範疇，深入了解參賽者的作品，甚至親手試用：如果評判是網絡安全的專家，便會較着重作品的整體安全性和數據完整性；若評判是風險投資者，便會着重整個商業模型和營利模式；其他範疇的專家評判也會就用戶體驗、市場機會、社會責任等檢視作品。據筆者觀察，無論學生得獎與否，與各專家深入交流期間也獲益良多。

筆者又注意到，近年優勝的隊伍多運用了雲端科技、人工智能或大數據的概念在作品中。筆者曾在數年前的比賽上見過一個手機點餐系統，食客只須安坐在座位上，掃描餐桌上的二維碼，便能完成點餐及付款。現在聽起來彷彿平常無奇，但其實當時內地及香港仍未興起使用手機點餐，那些學生已經超前想像，設計出這個系統。假若當年有投資者把握機會，循循善誘這群年輕人建立事業的話，說不定現時餐點系統市場已是另有一番風景。

另一些作品則專門應對疫情下的實際問題。去年一個得獎隊伍便開發出一位模擬「助教」，在網課中監察學生的電腦屏幕會否出現無關的內容，又會協助老師定時發問簡短問題，確保同學專心上課。當時評判實際操作過系統，確保團隊不只有創意，還具備開發系統的能力。

有些比賽的勝出者會代表香港參加大灣區，甚至國際級別的賽事。無論是接受內地電視台訪問，還是向評審展示創意及技術，筆者覺得港生在科技探索精神和創新方面一點也不輸內地生。要比的話，港生的作品往往較具實用性，尤切合香港的使用環境；內地生的理論知識非常紮實，且更加重視作品的成本和盈利能力。

參賽擴闊視野 與專家擦出火花

筆者十分鼓勵同學參與這些比賽，把天馬行空的創意經過「落手落腳」去印證、展示出來。當初這些學生參賽的時候，可能只為了實現自己的創意，但正正經由這些比賽，他們與不同範疇的專家擦出火花，擴闊了視野，同時作品經由比賽面向大眾，也有機會被創科企業或投資者發掘。也許同學的作品還未成熟至商品化的階段，但筆者希望企業家和投資者珍惜香港的創科幼苗，讓他們有機會延續理想。比爾．蓋茨不就是在中學時代得到第一單生意嗎？