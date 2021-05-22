積極接種疫苗 生活方可復常

對未知之事感到恐懼，乃正常不過的反應，故當政府在去年12月宣布購入新冠肺炎疫苗為市民安排接種，香港市民即時反應是感到憂慮，這絕對可以理解。但當全球已接種超過14.5億劑疫苗，為何仍然有不少人對接種疫苗採取觀望態度？

在美國、英國和以色列已有大量接種經驗和研究數據，證實疫苗對預防及控制新冠疫情的功效，美國在開始疫苗接種後，當地感染的死亡人數自2020年4月起至今已跌至低水平，確診率亦處於疫情以來的低位。

亞洲地區接種率 普遍偏低

然而，西方與東方國家的人們對疫苗的接受程度和接種率差距甚大。以色列有約6成人口已接種至少一劑新冠疫苗、英國為54%、美國則為47%。相比之下，亞洲地區的數據卻不太理想，中國疫苗接種率約為24%、印度約10%、台灣不到1%，而在距離東京奧運會舉行只有兩個月時間，日本的接種率也只有約3%。

有意見認為，亞洲地區乃是自身成功的受害者：亞洲地區努力抗疫，致力減少感染和死亡情況，在大流行的一段日子，我們疫下的苦況似乎沒有西方國家嚴重，因此有很多人認為沒有迫切性接種疫苗。但其實亞洲各地為這些成果付出了巨大代價，包括嚴格的封鎖、社區隔離措施、佩戴口罩、強制隔離檢疫、更有不少曾經關閉邊境。

以香港來說，這些高昂的代價可以從財政和個人方面衡量。香港經歷了兩年多的經濟衰退，2020年與2019年比較，GDP實質下跌6.1%；在個人層面，我們過去一年多難與家人或朋友見面和在外聚餐，而且在很多時間酒吧和健身中心都不能營業，畢業禮未能舉行，婚禮曾被限制至20人以內，這些標誌着人生階段的重要時刻也受到疫情影響。

原以為經歷生活上種種不同的限制，香港人就會急不及待接種疫苗，以達致群體免疫，令生活回復正常，可惜事實並非如此。雖然香港有足夠數量疫苗，也讓市民選擇注射哪款，預約接種的流程亦很方便，但我們只有18%合資格市民接種了疫苗。這樣看來，我們還有一段很長的路要走，才能達致7成人口的接種率，以建立群體免疫的效果。

常春藤盟校學生 回校上課須打針

在接種疫苗這條路上，並不只香港遇到此情況，美國接種率在達至47%後，進度便有點停滯不前。全球各地政府、學校、商界企業都用不同的方法鼓勵疫苗接種，有些更實施強制措施，以讓市民接種疫苗。美國俄亥俄州提出，為已接種一劑疫苗的人士舉行抽獎，有機會獲得100萬美元的獎金；超過100所美國大學，包括加州大學系統、史丹福大學和常春藤盟校的院校，都要求學生必須先接種疫苗，才可在秋季回校上課。

企業也正在積極鼓勵疫苗接種，根據亞利桑那州立大學及洛克菲勒基金會的調查發現，約88%美國及英國的受訪僱主計劃要求或鼓勵員工接種疫苗，59%計劃提供誘因鼓勵僱員接種，4成僱主表示會要求員工出示接種證明。

在美國，有報道指投資銀行高盛要求其員工下載疫苗追蹤程式，並註冊其疫苗狀態，有意見認為這意味着對待未接種者的方式可能有所不同；惠而浦公司則向每位接種疫苗的員工提供200美元的獎金以示鼓勵。美國平等就業機會委員會指，僱主可要求其員工接種新冠疫苗，因醫療或宗教原因不能接種者可獲豁免。

在香港，國泰航空8成的駐港機師及4成的駐港機艙服務員已預約或已接種疫苗；中文大學計劃優先分配宿位給已打疫苗的學生；約6成香港美國會所會員已接種至少一劑疫苗，該會所在6月起將要求客人出示疫苗接種證明。這些都顯示出社區正積極鼓勵接種疫苗。

我十分渴望疫情可以早日過去，讓生活和市面也恢復到大流行前的狀況，大家不用再忍受限聚令等措施。大前提是我們所有人都要有所付出，接種疫苗才能令生活回復正常。