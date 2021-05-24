寧德時代曾毓群及其所代表的實業崛起，在香港區域而言，超過了傳統的富豪，不走房地產路綫，比較內地的話，則不走互聯網創富路綫，而是走回傳統，做製造實業，製電池，站對了新能源車的風口，也算是一則焦點產業轉型的寓言。

相比起互聯網經濟流行的明星老闆成功學，僅五十三歲，十年令公司市值達九千億元人民幣，來自福建的曾毓群顯得一貫低調。公眾形象差異極大，當王興和馬雲都涉嫌多嘴惹禍，這福建老闆常保有一種更為低調的市井富豪生存智慧。

作為福建同鄉的王興就曾提及，有朋友初見曾毓群，那小小辦公室牆上掛着的是「賭性更堅強」。當被問到，為何不是掛那句更出名的「愛拼才會贏」之時，傳說中的回答是：「光拼是不夠的，那是體力活；賭才是腦力活。」不論這賭博論是否屬實，新能源電池是當前甚至未來中國的爆發點絕不模糊。

有人稱之為賭，有時可視之為運氣。但用腦的賭，除運氣外，如何都加上點點洞察力。這次的用腦，也是賭中了一個更大的國情變化及國策發展，那是中國對交通出行產業和市場的重奪意圖。新近的中國和主流國際的分歧，只是加速了這意圖的發展。

國策而言，中國要擺脫對原油的龐大需求，轉推新能源，也要一步步自主研發汽車，不希望由外國電動車牌子主導中國市場。再長遠一步，就是備成熟的生產條件後，將來要把中國製新能源車傾銷外國。

環觀這種默默輸出的中國產品，由手機到汽車，其實已在第三世界佔極大市場比例。現在中國每年生產電動車的產量，更是比得上全球各國生產總和。新的首富還賭甚麼？地平綫機械人、出行軟件、半導體、換電服務等。會否是下一個風口？